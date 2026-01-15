Giorgia Meloni festeggia il compleanno in Giappone con la figlia gli auguri di Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha spento 49 candeline durante una visita in Giappone, accompagnata dalla figlia Ginevra. L’occasione è stata occasione per una visita ufficiale con incontri bilaterali, tra cui quello con l’omologa Sanae Takaichi. Fratelli d’Italia ha inviato gli auguri ufficiali, sottolineando l’importanza di questo momento nel contesto delle relazioni internazionali.

Compleanno per Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio compie 49 anni e festeggia il genetliaco in Giappone, insieme alla figlia Ginevra, dove si trova per un bilaterale con l’omologa Sanae Takaichi. Gli auguri di Fratelli d’Italia. Tanti gli auguri degli esponenti di FdI alla premier. A partire dalla ministra del Turismo Daniela Santanché, che così scrive su X: “ Buon compleanno Giorgia. Sono passati più di 3 anni da quando sei diventata prima donna premier e il tuo consenso non ha rivali tra i leader”. Leggi anche Giorgia Meloni fa la statista in Europa e smentisce il teorema della subordinazione a Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giorgia Meloni festeggia il compleanno in Giappone con la figlia, gli auguri di Fratelli d’Italia Leggi anche: Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni con la tazzina di caffè in mano Leggi anche: Andrea Agnelli festeggia il 50esimo compleanno, gli auguri della Juve e i tifosi scatenati nei commenti: «Torna adesso» – FOTO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Meloni, missione tra Medio Oriente e Asia: venerdì vedrà Takaichi; Meloni, ricomincia da tre: i punti chiave del discorso (sicurezza, crescita, stabilità); Missione asiatica per Meloni. Prima tappa in Oman, su sfondo crisi Iran; Il pisolino di Lotito, il fuoco di Zaia, le facce di Meloni. Queste le avete viste?. Compleanno Giorgia Meloni, la premier festeggia i 49 anni in Giappone con la figlia: gli auguri di FdI - Giorgia Meloni compie 49 anni, la presidente del Consiglio festeggia il compleanno a Tokyo in Giappone assieme alla figlia Ginevra ... virgilio.it

