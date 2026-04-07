La fortuna bacia Terni colpo al 10eLotto | vinti ventimila euro

Venerdì 3 aprile, un giocatore di Terni ha vinto 20.000 euro con il 10eLotto, grazie a un “8” Doppio Oro estratto nel concorso. La vincita è avvenuta in via Romagna, come riportato da Agipronews. La cifra rappresenta una delle vincite più consistenti registrate nella città in questa estrazione. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sul giocatore o sulla modalità di gioco.

Centrato un “8” Doppio Oro nel concorso di venerdì 3 aprile in una ricevitoria di via Romagna. A metà marzo il “colpaccio” che aveva fruttato due milioni di euro al “Gratta e Vinci” La fortuna “bacia” Terni con il 10eLotto. Come riporta l’agenzia di stampa specializzata, Agipronews, nel concorso di venerdì 3 aprile, un “8” Doppio Oro ha portato un premio da 20mila euro in via Romagna a Terni. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,08 miliardi di euro da inizio anno. A metà marzo, la città dell’acciaio aveva assistito ad un “colpaccio” messo a segno in via del Centenario dove un fortunatissimo giocatore aveva centrato la vincita di due milioni di euro al “Gratta e Vinci”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

La fortuna bacia il casertano: vinti 20.000 euro al 10eLottoFesteggia la Campania nei concorsi del 10eLotto di venerdì 6 e sabato 7 marzo, con due colpi da 26mila euro complessivi.

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Un gesto semplice, ma sempre più raro, che restituisce fiducia e valore al senso civico. È la storia a lieto fine che arriva tra Tolfa, Spoleto e Terni, dove un portafogli smarrito torna nelle mani del legittimo proprietario grazie all'onestà di una coppia di anziani. Pr - facebook.com facebook

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