La fortuna bacia la Brianza | vinti 5mila euro

Sabato 4 aprile un residente di Cavenago di Brianza ha vinto 5.000 euro giocando al 10eLotto. L’estrazione si è svolta in via Campagna, dove l’uomo ha acquistato un biglietto con il simbolo 5 Doppio Oro. La vincita rappresenta un risultato significativo per il giocatore, che ha centrato la somma massima prevista da questa tipologia di gioco. La notizia ha fatto il giro della comunità locale, creando entusiasmo tra i coinvolti.

Pasqua da ricordare per un abitante della Brianza. Sabato 4 aprile infatti, in via Campagna a Cavenago di Brianza un fortunato acquirente ha ‘pescato’ un 5 Doppio Oro a 10eLotto portandosi a casa ben 5mila euro. Come riporta Agipronews, l'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5 milioni di euro mentre l’ultimo del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni di euro in tutta Italia. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: La fortuna bacia la Brianza: vinti 13mila euro a 10eLotto La fortuna bacia la Brianza, vinti 64mila euroBen 64mila euro di vincite con giocate da pochi euro e che hanno fatto di Monza e Brianza la provincia d'Italia più premiata nell'ultima estrazione... Temi più discussi: La fortuna bacia la Brianza: vinti 5mila euro; SuperEnalotto, la fortuna bacia la Brianza con un 5 da 20mila euro; La fortuna bacia Foggia | vinti 25mila euro a bar Cocò; SuperEnalotto la fortuna è in piazza Garibaldi 4 | stessa vincita nello stesso indirizzo ma in due paesi diversi. Un milione di euro con la schedina, la fortuna bacia Ceriano LaghettoVinti un milione di euro a Ceriano Laghetto con la sequenza di numeri fortunati del Million Day La fortuna fa tappa fissa in Lombardia e, questa volta, ha ... ilnotiziario.net In Brianza c'è un nuovo milionario: vince un milione di euro con una sola giocataUn fortunato giocatore ha centrato la combinazione vincente nell'estrazione di sabato 21 marzo. Si tratta del tredicesimo milionario in Italia dall'inizio del 2026 ... monzatoday.it Cresce la popolazione nella provincia di Monza e Brianza, ma cala ancora il numero delle nascite: -3% nel 2025. - facebook.com facebook