Fortitudo | poker biancoblù con Rieti e assalto al primo posto
Matteo Fantinelli ha raggiunto il 250esimo referto con la Fortitudo, un traguardo celebrato dal presidente Stefano Tedeschi prima della partita. La squadra biancoblù ha battuto Rieti 79-65, invertendo il risultato dell’andata e superando il gap di sei punti. Con questa vittoria, la Fortitudo ha allungato a quattro le vittorie consecutive e si avvicina alla vetta del campionato di A2. La squadra dimostra determinazione e continuità in vista delle prossime sfide.
Bologna, 22 febbraio 2026 – Nel giorno del 250esimo referto in maglia Fortitudo di capitan Matteo Fantinelli (riverito dal presidente Stefano Tedeschi nel prepartita con canotta e cornice celebrativa), la Fortitudo piega Rieti 79-65 rovesciando il -6 dell’andata, allunga a 4 vittorie la striscia positiva e torna a minacciare il nord della classifica di A2. I biancoblù di coach Attilio Caja si preparano così nel migliore dei modi alla trasferta del 6 marzo a Livorno. La cronaca. Coreografia a tutta curva per la Fossa dei Leoni (con tanto di omaggio allo storico tifoso Denis ‘Mime’ Mencarelli, scomparso tre giorni fa) che sgela subito un PalaDozza tutto esaurito per uno dei big match della ventinovesima giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
