Fortitudo | poker biancoblù con Rieti e assalto al primo posto

Matteo Fantinelli ha raggiunto il 250esimo referto con la Fortitudo, un traguardo celebrato dal presidente Stefano Tedeschi prima della partita. La squadra biancoblù ha battuto Rieti 79-65, invertendo il risultato dell’andata e superando il gap di sei punti. Con questa vittoria, la Fortitudo ha allungato a quattro le vittorie consecutive e si avvicina alla vetta del campionato di A2. La squadra dimostra determinazione e continuità in vista delle prossime sfide.