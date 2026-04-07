La Fondazione Cannavò sostiene Equal Play un progetto per i giovanissimi sul calcio che educa

La Fondazione Cannavò ha avviato un progetto chiamato Equal Play, rivolto ai giovani nel mondo del calcio. Il programma mira a sensibilizzare sui temi dell’equità, del rispetto e del riconoscimento delle diversità. Attraverso iniziative dedicate, si propone di affrontare questioni legate alla formazione dei più giovani, promuovendo valori fondamentali nel contesto sportivo e sociale. La collaborazione con questa fondazione si inserisce in un'azione più ampia di educazione e inclusione.

La Fondazione Candido Cannavò per lo Sport sostiene Equal Play, un programma educativo unico in Italia, sviluppato da Gruppo Polis in collaborazione con l'Università di Padova e sostenuto da Regione Veneto, Coni, Figc-Lnd ed Eurointerim. Equal Play fa del calcio — sport che già per sua natura lavora con ruoli, appartenenze e dinamiche di gruppo — un terreno per affrontare temi più ampi: l'equità, il rispetto, il riconoscimento delle differenze. Attraverso laboratori dedicati a ragazzi e ragazze e mettendo a disposizione materiali formativi per giovani atleti, allenatori, famiglie, Equal Play propone strumenti concreti per fare dello sport una leva di cambiamento culturale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Fondazione Cannavò sostiene Equal Play, un progetto per i giovanissimi sul calcio che educa La Fondazione Cannavò lancia Equal Play: il calcio che educa le nuove generazioniLa Fondazione Candido Cannavò sostiene Equal Play, un progetto educativo che usa il calcio per promuovere equità, rispetto e inclusione tra giovani... Il calcio veneto fa squadra contro la violenza di genere: parte Equal Play 2026 con 100 società e la nuova CupParte ufficialmente a febbraio 2026 la fase operativa regionale di “Equal Play”, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di... Destinazione del cinque per mille alla Fondazione CannavòLa Fondazione Cannavò si autofinanzia ed è per questo che il primo partner chiamato a sostenerne le attività destinate all’aggiornamento e al progresso culturale di tutta la categoria è il farmacista. quotidianosanita.it Cinque per mille alla Fondazione CannavòConfermata anche per il 2012 la possibilità di finanziare le attività di interesse sociale promosse dalla Fondazione istituita dalla Fofi per promuovere la professione e sostenere la formazione del ... quotidianosanita.it