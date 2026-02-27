Il calcio veneto fa squadra contro la violenza di genere | parte Equal Play 2026 con 100 società e la nuova Cup

A febbraio 2026 inizia la fase operativa regionale di “Equal Play” nel calcio veneto, una campagna di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere promossa dal Gruppo Polis. Almeno 100 società calcistiche del territorio partecipano a questa iniziativa, che include l'organizzazione della prima “Equal Play Cup” e altre attività dedicate. L’obiettivo è coinvolgere il mondo dello sport in un progetto di sensibilizzazione e tutela.

Parte ufficialmente a febbraio 2026 la fase operativa regionale di “Equal Play”, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere promossa da Gruppo Polis, che coinvolgerà almeno 100 società calcistiche del Veneto e prevede la realizzazione della prima “Equal Play Cup” e di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Contro la violenza di genere, nuovo presidio: «Dobbiamo essere parte attiva del bene» - videoDal dicembre 2023, l’8 di tutti i mesi l’organizzazione si dà appuntamento alle 18 in largo Rezzara (vicino a piazza Pontida), per portare avanti la... A Troia c'è l'AperiLibro con l'autore contro la violenza di genereCon il nuovo anno continuano le attività di ’Nessuna si salva da sola’, il progetto corale che sensibilizza la comunità sulla violenza di genere... La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Discussioni sull' argomento Scheda squadra Portogruaro Calcio; Udinese calcio, il piatto piange; EQUAL PLAY: EDUCARE ATTRAVERSO IL CALCIO; Vittorio Veneto: ristrutturazione delle piscine e un nuovo campo da calcio al Parco Dan, ecco le novità. - Equal Play Cup, torneo dedicato alla promozione del calcio femminile: al via la seconda fase - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com facebook Equal Play al via in Veneto: 100 società coinvolte e nasce la Equal Play Cup. #Veneto #Venezia #Treviso #Vicenza #Belluno #Padova #Verona #Rovigo #Cultura x.com