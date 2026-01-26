Enrica Bonaccorti ha aggiornato sulla sua condizione di salute, riferendo di aver ripreso la chemio per il tumore al pancreas diagnosticato nell'estate del 2025. La conduttrice ha spiegato che la situazione varia di giorno in giorno, ma si impegna a proseguire il trattamento. Tra tre mesi saranno effettuati nuovi controlli per valutare la possibilità di un intervento. La sua testimonianza riflette l’incertezza e la costanza nel percorso terapeutico.

Nel corso dell'intervista, Bonaccorti è anche tornata a parlare della figlia Verdiana: «Non mi lascia un secondo, la sento molto vicina. Non voglio farla soffrire, ma è probabile che soffra. Vorrei darle solo cose belle». Enrica in questi mesi tanto difficili più volte ha raccontato che proprio Verdiana, la figlia che ha cresciuto da sola (il padre, il regista Daniele Pettinari, abbandonò la famiglia, nel 1973, pochi mesi dopo la nascita della primogenita), è la sua «forza»: «Oggi sembra lei la mamma e io la figlia. Con me è stata sempre fantastica ma adesso certe attenzioni e rimproveri, anche per l'alimentazione, mi fanno tenerezza», aveva raccontato qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Enrica Bonaccorti: «Ho ripreso la chemio, il tumore non si è ridotto. Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male, ma devo andare avanti così»

Enrica Bonaccorti ha annunciato di aver ripreso la chemio, confermando che il tumore al pancreas non si è ridotto.

Enrica Bonaccorti è tornata a condividere il suo percorso di salute durante la puntata di "Verissimo" del 25 gennaio.

