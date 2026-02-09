La Statale 16 a Pesaro è stata riaperta in serata dopo l’intervento dei tecnici Anas. Hanno lavorato tutta la giornata per rimuovere il terreno franato sabato sera dall’Ardizio sulla strada. Ora la circolazione è tornata normale, ma molti si chiedono quanto durerà: “Così non si va avanti, ci vuole la complanare”, dice qualcuno, preoccupato per i futuri rischi.

PESARO - Riaperta in serata la Statale 16 a Sottomonte. I tecnici Anas hanno lavorato per tutto il giorno, per consentire di rimuovere il terreno franato sabato sera dall'Ardizio sulla carreggiata. Un tratto di Sottomonte è rimasto chiuso alla circolazione per circa 300 metri nella corsia in direzione Fano, all'altezza di Bagni Due Palme. «A partire dalle prime ore di lunedì mattina (intorno alle ore 6.30) - spiega il sindaco Andrea Biancani che ringrazia tutti coloro che si sono attivati per risolvere il problema- la circolazione sarà regolata con senso unico alternato per consentire il completamento degli ulteriori interventi necessari da parte di Anas, si stima di riaprire entrambi i sensi di marcia entro la mattinata». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Sos frana, Statale riaperta a Pesaro. «Ma così non si va avanti, ci vuole la complanare»

Approfondimenti su Pesaro Sottomonte

Enrica Bonaccorti ha aggiornato sulla sua condizione di salute, riferendo di aver ripreso la chemio per il tumore al pancreas diagnosticato nell'estate del 2025.

La Statale Adriatica tra Pesaro e Fano è chiusa da ieri sera, poco prima di mezzanotte.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pesaro Sottomonte

Argomenti discussi: Sos frana, Statale riaperta a Pesaro. Ma così non si va avanti, ci vuole la complanare; A Città di Castello tamponamento lungo la E45, morto un 22enne; Addio a Talarico, 99 anni: era il decano dei poliziotti. In forza al Commissariato di Fabriano dal ‘63 all’82; Nicolas Giani, morto a 39 anni l'ex capitano della Spal. Lascia moglie e figlia, fatale una lunga malattia.

Sos frana, Statale riaperta a Pesaro. «Ma così non si va avanti, ci vuole la complanare»PESARO - Riaperta in serata la Statale 16 a Sottomonte. I tecnici Anas hanno lavorato per tutto il giorno, per consentire di rimuovere il terreno ... msn.com

Frana sulla Sottomonte tra Fano e Pesaro, Statale torna percorribileTraffico sarà regolato da un semaforo provvisorio La strada statale 16 di Sottomonte, che collega Pesaro e Fano, è stata riaperta al traffico, in entrambi i sensi di marcia, domenica sera, dopo la fra ... youtvrs.it

Frana di Niscemi, precipita nel baratro l’auto simbolo del dissesto Dopo giorni sospesa nel vuoto, l’auto simbolo della frana di Niscemi è precipitata nel baratro sottostante. La vettura, più volte fotografata e ripresa mentre restava in bilico sull’orlo del cedimento facebook