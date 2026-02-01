L’Iran dichiara terroristi gli eserciti Ue Khamenei minaccia | Attacco Usa scatenerà guerra regionale Libero il leader della protesta

Il Parlamento iraniano ha ufficialmente classificato gli eserciti dei Paesi dell’Unione europea come gruppi terroristici. Khamenei avverte: un attacco degli Stati Uniti potrebbe scatenare una guerra nella regione. Nel frattempo, il leader della protesta in Iran è stato liberato.

Il Parlamento iraniano ha designato gli eserciti dei Paesi dell’Unione europea come « gruppi terroristici ». Una mossa presentata come risposta diretta alla decisione dei Ventisette di inserire i Guardiani della Rivoluzione islamica ( pasdaran ) nella lista delle organizzazioni terroristiche. Ad annunciarlo è stato il presidente dell’Assemblea consultiva islamica, Mohammad-Bagher Ghalibaf. Secondo Teheran, l’Unione europea «ha obbedito ciecamente agli ordini del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e dei leader israeliani», assumendosi così la responsabilità delle conseguenze di una scelta definita «irresponsabile».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Iran Eserciti Ue

Il leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, ha avvertito gli Stati Uniti: qualsiasi attacco contro il suo paese potrebbe portare a una guerra su vasta scala in Medio Oriente.

L’Iran si prepara al massimo livello di allerta dopo le parole di Khamenei, che avverte: “Un attacco degli Stati Uniti porterà a una guerra regionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Iran al buio: blackout totale, Starlink sotto attacco e rischio di guerra con gli USA

Ultime notizie su Iran Eserciti Ue

Argomenti discussi: Iran, l'Ue inasprisce le sanzioni. 'I pasdaran sono terroristi'; L’Iran pubblica elenco di 2.986 persone uccise nelle proteste; Iran, le news: per Teheran gli eserciti europei ora sono terroristi; Pasdaran a Milano per le Olimpiadi, l'ambasciata dell'Iran smentisce. Intanto l'Ue li dichiara terroristi.

L’Iran dichiara «terroristi» gli eserciti Ue. Khamenei minaccia: «Attacco Usa scatenerà guerra regionale». Libero il leader della protestaLa mossa di Teheran dopo la decisione dei Ventisette di inserire i pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Intanto, l’ufficio presidenziale ha pubblicato l’elenco delle vittime: «2.98 ... open.online

L'Iran dichiara ufficialmente gli eserciti europei come 'terroristi'(ANSA) - TEHERAN, 01 FEB - Il presidente del parlamento iraniano Mohammad-Bagher Ghalibaf ha dichiarato che gli eserciti dei Paesi europei sono ufficialmente considerati terroristi dall'Iran, in una m ... tuttosport.com

IRAN, KHAMENEI: "LE RECENTI PROTESTE SONO PARAGONABILI A GOLPE, LO ABBIAMO REPRESSO" Il leader iraniano Ali Khamenei ha dichiarato che le recenti proteste contro il governo sono state paragonabili a un colpo di Stato, poiché "hanno attac - facebook.com facebook

L' #Iran dichiara ufficialmente gli eserciti europei 'terroristi'. La decisione di Teheran arriva dopo la pronuncia della UE sulle Guardie della Rivoluzione islamica (i pasdaran), inserite nella lista delle organizzazioni terroristiche. "La Ue si è fatta del male da sol x.com