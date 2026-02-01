L’Iran dichiara terroristi gli eserciti Ue Khamenei minaccia | Attacco Usa scatenerà guerra regionale Libero il leader della protesta

Da open.online 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento iraniano ha ufficialmente classificato gli eserciti dei Paesi dell’Unione europea come gruppi terroristici. Khamenei avverte: un attacco degli Stati Uniti potrebbe scatenare una guerra nella regione. Nel frattempo, il leader della protesta in Iran è stato liberato.

Il Parlamento iraniano ha designato gli eserciti dei Paesi dell’Unione europea come « gruppi terroristici ». Una mossa presentata come risposta diretta alla decisione dei Ventisette di inserire i Guardiani della Rivoluzione islamica ( pasdaran ) nella lista delle organizzazioni terroristiche. Ad annunciarlo è stato il presidente dell’Assemblea consultiva islamica, Mohammad-Bagher Ghalibaf. Secondo Teheran, l’Unione europea «ha obbedito ciecamente agli ordini del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e dei leader israeliani», assumendosi così la responsabilità delle conseguenze di una scelta definita «irresponsabile».🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Iran Eserciti Ue

Iran, Khamenei: "Qualsiasi attacco Usa scatenerà guerra regionale"

Il leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, ha avvertito gli Stati Uniti: qualsiasi attacco contro il suo paese potrebbe portare a una guerra su vasta scala in Medio Oriente.

Iran in allerta massima, Khamenei avverte: “Un attacco Usa porterà a una guerra regionale”

L’Iran si prepara al massimo livello di allerta dopo le parole di Khamenei, che avverte: “Un attacco degli Stati Uniti porterà a una guerra regionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Iran al buio: blackout totale, Starlink sotto attacco e rischio di guerra con gli USA

Video Iran al buio: blackout totale, Starlink sotto attacco e rischio di guerra con gli USA

Ultime notizie su Iran Eserciti Ue

Argomenti discussi: Iran, l'Ue inasprisce le sanzioni. 'I pasdaran sono terroristi'; L’Iran pubblica elenco di 2.986 persone uccise nelle proteste; Iran, le news: per Teheran gli eserciti europei ora sono terroristi; Pasdaran a Milano per le Olimpiadi, l'ambasciata dell'Iran smentisce. Intanto l'Ue li dichiara terroristi.

L’Iran dichiara «terroristi» gli eserciti Ue. Khamenei minaccia: «Attacco Usa scatenerà guerra regionale». Libero il leader della protestaLa mossa di Teheran dopo la decisione dei Ventisette di inserire i pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Intanto, l’ufficio presidenziale ha pubblicato l’elenco delle vittime: «2.98 ... open.online

l iran dichiara terroristiL'Iran dichiara ufficialmente gli eserciti europei come 'terroristi'(ANSA) - TEHERAN, 01 FEB - Il presidente del parlamento iraniano Mohammad-Bagher Ghalibaf ha dichiarato che gli eserciti dei Paesi europei sono ufficialmente considerati terroristi dall'Iran, in una m ... tuttosport.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.