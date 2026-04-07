La fiacca dell’autorato seriale

La televisione italiana sta affrontando una crisi di idee, con molte trasmissioni che si ripetono o si basano su formule già viste. La mancanza di innovazione si riflette nella produzione seriale, caratterizzata da una ripetizione di temi e sceneggiature. Questa situazione ha portato a un calo di interesse da parte del pubblico e a una diminuzione degli ascolti, mentre le reti cercano soluzioni per rinnovare l’offerta televisiva.

Il grosso problema della tv italiana è la mancanza di idee, e questo è assodato. Ma anche all’estero si percepisce un certo declino, basti pensare al fatto che un genere molto amato e vincente come quello delle serie tv è ormai tutto un “tratto da” ed “ispirato a”: insomma, gli autori non inventano più nulla, si limitano a riprendere e sceneggiare le storie altrui. Di esempi possiamo farne a decine, sia tra i prodotti di successo che tra quelli meno riusciti. Partendo però dagli eroi e dalle eroine della tv pubblica: Il Commissario Montalbano, Lolita Lobosco, Mina Settembre, l’avvocato Guerrieri, Imma Tataranni, I Bastardi di Pizzofalcone, L’Altro Ispettore, Il Commissario Ricciardi, Costanza, Teresa Battaglia e Saverio Lamanna di Màkari sono tutti personaggi nati in romanzi poi portati sul piccolo schermo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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