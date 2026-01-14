Inter vittoria fiacca contro il Lecce | meno male che Esposito c’è

Da sport.quotidiano.net 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ottiene una vittoria difficile contro il Lecce, in una partita caratterizzata da una prestazione sottotono. Nonostante le difficoltà, il gol di Pio Esposito ha permesso ai nerazzurri di conquistare i tre punti, evitando un risultato insoddisfacente. La gara evidenzia le sfide della squadra in un momento di tensione in classifica, con la speranza di migliorare nelle prossime giornate.

Milano, 2026 – Mette più fame di vittoria l’alta o la bassa classifica, la voglia di restare in vetta o la speranza di non scendere di categoria? La risposta è: la bassa classifica, a giudicare dalla prestazione dell ’Inter, che porta a casa con il Lecce una delle vittorie più fiacche del campionato, rischiando persino un pareggio o una sconfitta fino al gol di Pio Esposito. Rigore tolto. Il campo vede un’Inter imprecisa, che non sfonda, tanto che l’episodio più emozionante - se così vogliamo definirlo - del primo tempo si verifica quando Maresca toglie un rigore, prima assegnato ai nerazzurri per presunto fallo su Bonny, e poi tolto, appunto, dopo la revisione video. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

inter vittoria fiacca contro il lecce meno male che esposito c8217232

© Sport.quotidiano.net - Inter, vittoria fiacca contro il Lecce: meno male che Esposito c’è

Leggi anche: Pagelle Inter Lecce: Pio Esposito salva Chivu e i nerazzurri vanno in fuga! Male Mkhitaryan e Thuram

Leggi anche: Meno male che Lautaro c’è: l’Inter batte 1-0 una tosta Atalanta e torna prima

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

inter vittoria fiacca controLIVE Inter-Lecce 0-0 Serie A 2025/2026: Lecce non si fa intimorire - Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.