Torna Messer Tulipano dal 28 marzo al 26 aprile a Pralormo con un tulipano speciale dedicato alla Regina Elisabetta

Dal 28 marzo al 26 aprile, a Pralormo, torna “Messer Tulipano” con un tulipano speciale dedicato alla Regina Elisabetta. La manifestazione coinvolge l’intero parco, che fu progettato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, noto per aver realizzato alcuni dei più importanti parchi all’inglese nelle residenze sabaude e in Piemonte. L’evento offre un’esposizione di tulipani e iniziative legate alla fioritura primaverile.

Torna a Pralormo (Torino), l'appuntamento con "Messer Tulipano". La manifestazione coinvolge tutto il parco, progettato nel XIX secolo dall'architetto di corte Xavier Kurten, artefice dei più importanti parchi all'inglese delle residenze sabaude e in Piemonte. Nei grandi prati sono state create aiuole dalle forme morbide e sinuose, progettate ponendo particolare attenzione a non alterare l'impianto storico originario. Le aiuole dunque "serpeggiano" tra gli alberi secolari, mentre nel sottobosco occhieggiano ciuffi di muscari, di narcisi e di giacinti.

