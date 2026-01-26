India celebra la festa della Repubblica l' immensa parata militare a Nuova Delhi

L'India ha commemorato il 77° anniversario della Festa della Repubblica con una cerimonia ufficiale a Nuova Delhi. La tradizionale parata militare ha rappresentato sia le forze armate che la ricca diversità culturale del Paese. Questo evento annuale sottolinea l'importanza dell’indipendenza e della sovranità nazionale, riflettendo il ruolo centrale dell’India come nazione democratica e unita.

L' India ha celebrato il suo 77° Giorno della Repubblica con una parata militare che ha messo in mostra la capacità difensiva e la diversità culturale del Paese nella capitale Nuova Delhi. Migliaia di persone hanno affollato le strade per assistere alla lunga parata che segna l'anniversario dell'adozione ufficiale della Costituzione indiana il 26 gennaio 1950, quasi tre anni dopo l'indipendenza dal dominio coloniale britannico. La parata si è svolta sul viale Kartavya Path, fiancheggiato da ampi prati, canali e filari di alberi.

