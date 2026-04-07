La Domenica Vintage al Mediterraneo Maxxi

Il 19 aprile prende il via al Mediterraneo MAXXI la Domenica Vintage, un evento dedicato a oggetti e creazioni di diversa natura. La giornata offrirà esposizioni di prodotti vintage, manufatti fatti a mano, pezzi di design, vinili e piante. L'iniziativa si svolgerà ogni settimana e si rivolge a chi cerca oggetti unici e originali da collezionare o utilizzare.

La Domenica Vintage inaugura il 19 aprile al Mediterraneo MAXXI: vintage, handmade, designer, vinili, piante.La Domenica Vintage inaugura la sua prima edizione con un appuntamento in una location d’eccezione: il Mediterraneo del MAXXI, ristorante e giardino nel cuore del quartiere Flaminio.L’evento si terrà domenica 19 aprile 2026, dalle 10:30 alle 19:00, e sarà dedicato al vintage selezionato e alle creazioni uniche di artigiani e designer indipendenti. Una giornata pensata per chi ama scoprire pezzi originali, sostenere la creatività e vivere un’esperienza che unisce passioni, cultura e relax domenicale.Durante la giornata, il pubblico... 🔗 Leggi su Romatoday.it Remira Market Roma al Mediterraneo MAXXIIl Remira Market Roma apre il nuovo anno con il primo appuntamento del 2026 e torna negli spazi del Mediterraneo al MAXXI, nel quartiere Flaminio. Leggi anche: Il Tg2 compie 50 anni e festeggia domenica al Maxxi. L’incursione di Fiorello in conferenza stampa: “Me lo ricordo bene, ho un’età” Temi più discussi: Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove nel mese di aprile; Un weekend all'insegna di vintage e 'second hand' al Bocciodromo di Portogruaro; Il Vintage Market al San Paolo District; Mercatini delle pulci e bazar all'aperto a Parigi in questo lungo weekend: dove fare affari dal sabato 4 al lunedì 6 aprile 2026?. All’ex mercato dei fiori. La domenica del vintageGli espositori di ’Pescia Vintagemania: tutto l’usato di qualità’ sono pronti a popolare il grande spazio dell’ex mercato dei fiori per un’altra domenica all’insegna del gusto retrò. Gli appuntamenti ... lanazione.it Domenica 1 marzo: l'Olimpo del Vintage con le aste Rip&Ship di Giovanni_VaultLa programmazione della Pokémon Week su eBay Live prosegue e si conclude domenica 1 marzo con una diretta dedicata al formato Rip&Ship a cura di Giovanni_Vault. La live sarà incentrata sull’apertura ... everyeye.it La foto del giorno (Dove eravamo). Edizione Domenica Vintage milano_scomparsa_o_quasi Autonoma, originale e libera: la Milano che amiamo è ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook