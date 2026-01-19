Remira Market Roma al Mediterraneo MAXXI

Il Remira Market Roma inaugura il 2026 con il suo primo appuntamento dell’anno, tornando negli spazi del Mediterraneo al MAXXI nel quartiere Flaminio. Un’occasione per scoprire prodotti e aziende locali, in un contesto che valorizza l’artigianato e la qualità. L’evento si inserisce nella proposta culturale e commerciale del museo, offrendo un momento di incontro tra visitatori e realtà del territorio in un’atmosfera sobria e curata.

