Remira Market Roma al Mediterraneo MAXXI

Il Remira Market Roma inaugura il 2026 con il suo primo appuntamento dell’anno, tornando negli spazi del Mediterraneo al MAXXI nel quartiere Flaminio. Un’occasione per scoprire prodotti e aziende locali, in un contesto che valorizza l’artigianato e la qualità. L’evento si inserisce nella proposta culturale e commerciale del museo, offrendo un momento di incontro tra visitatori e realtà del territorio in un’atmosfera sobria e curata.

L'evento si svolgerà domenica 1 febbraio 2026, dalle 10:30 alle 19 e rientra tra gli eventi a Roma nel weekend dedicati al vintage, al design.

Remira Market Roma - Domenica 5 ottobre, dalle 10:30 alle 19:30, la community del vintage, dell’artigianato creativo e del design indipendente si dà appuntamento in una location d’eccezione: Mediterraneo al MAXXI, ... romatoday.it

