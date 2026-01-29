La deputata democratica del Minnesota, Ilhan Omar, si fa sempre più protagonista nel panorama politico statunitense. Prima musulmana eletta al Congresso nel 2018, ora chiede un cambiamento profondo nelle politiche migratorie. Le sue critiche all’Ice le sono costate la stima di Donald Trump, che la ha preso di mira più volte. È diventata un simbolo di una nuova generazione di politici che non hanno paura di sfidare l’establishment.

P rima donna musulmana eletta al Congresso nel 2018 e oggi deputata democratica del Minnesota, Ilhan Omar è ormai un bersaglio costante di Donald Trump. Poco dopo essere stata aggredita durante un evento pubblico a Minneapolis (un uomo le ha spruzzato addosso una sostanza sconosciuta con una siringa), è stata attaccata nuovamente dal Presidente americano: «Una truffatrice. Si sarà spruzzata da sola». «Zitta porcellina»: l’ennesimo insulto sessista di Trump gela la giornalista X Ilhan Omar, una deputata nel mirino. L’aggressione è avvenuta pochi istanti dopo che Omar aveva pronunciato parole durissime contro l’agenzia federale ICE, l’agenzia per il controllo dell’immigrazione e delle dogane sguinzagliata dal Presidente per le strade di Minneaopolis, e contro il segretario alla Sicurezza Nazionale Kristi Noem. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La deputata democratica del Minnesota rappresenta una nuova generazione politica che chiede un cambiamento radicale nelle politiche migratorie. Le sue critiche all’Ice l'hanno trasformata nel mirino del Presidente Usa

A Minneapolis, durante un evento pubblico, una deputata democratica è stata aggredita.

