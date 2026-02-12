Abbandono illecito di rifiuti la Polizia di Stato di Avellino denuncia quattro persone

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato quattro persone per aver abbandonato rifiuti in modo illecito. Uno di loro è residente nel Vallo di Lauro, gli altri tre in due diversi Comuni della provincia di Napoli. Gli agenti hanno avviato le indagini e identificato i responsabili, che ora rischiano sanzioni e conseguenze penali.

L’attività di indagine, coordinata dalla competente A.G., ha consentito agli agenti del Commissariato di identificare e denunciare gli autori, nei cui confronti è stata altresì applicata la sanzione amministrativa del ritiro della patente di guida con contestuale segnalazione alla Prefettura di Avellino per la prevista sospensione breve. Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

