Allarme randagismo nel Vallo di Diano l' associazione Qua La Zampa Effe | Urgono un ambulatorio Asl e un canile sanitario

L’associazione Qua La Zampa Effe lancia l’allarme sul randagismo nel Vallo di Diano. Chiede che venga aperto un ambulatorio Asl e un canile sanitario nella zona, per evitare che il problema peggiori ulteriormente. La situazione è sotto gli occhi di tutti, e ora serve un intervento concreto.

Allarme randagismo nel Vallo di Diano: l'associazione Qua La Zampa Effe chiede che vengano attivati un ambulatorio Asl e un canile sanitario a Sud della provincia, per scongiurare che la situazione precipiti. "Nel 2017, anno in cui fondammo la nostra associazione, era normale vedere cucciolate in strada nella indifferenza generale. A quei tempi volontari e enti avevano posizioni contrapposte. Abbiamo sempre coltivato il dialogo - scrivono i volontari- Il 1° giugno del 2018 in Comunità montana Vallo di Diano insieme ai Sindaci dei 15 Comuni appartenenti, alla Asl Salerno, al Criuv, al Parco Nazionale Cvad ci sedevamo tutti dalla stessa parte e prendeva vita il Programma di attività di igiene urbana per la gestione della popolazione canina ('il Piano triennale').

