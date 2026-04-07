la corsa verso i playoff monza volata mozzafiato

Il Nuoto Club Monza ha ottenuto una vittoria per 17-15 contro il Pentathlon Moderno Modena, rafforzando la propria candidatura ai playoff. La squadra biancorossa ha ripreso slancio nella corsa alla qualificazione, confermando la propria forma recente. La partita si è svolta tra le mura di casa del Pentathlon Moderno, che ha subito la sconfitta in questa sfida.

La rincorsa biancorossa ha ripreso forza e prosegue. Chiedere al Pentathlon Moderno Modena, piegato al proprio domicilio per 17-15 dal Nuoto Club Monza, per avere conferma. I granchi hanno dunque piazzato il colpo che al termine della stagione potrebbe rivelarsi determinante. Un’ottima notizia in vista della partita casalinga in calendario sabato, quella con la maglia nera Rangers Pallanuoto Vicenza (ore 20, Centro natatorio Pia Grande). Monza, a tre tappe dalla conclusione del campionato, si è appunto ripresa la quarta posizione, l’ultima capace di assegnare un biglietto per i playoff. La formazione allenata da Stefano Ingegneri ha 25 punti e deve guardarsi dalle possibile rimonte di Osimo (24) e Canottieri Milano (23). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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