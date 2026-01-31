Superlega | Monza travolge Grottazzolina è ancora in corsa per i playoff

Il Monza di volley ha battuto senza troppi problemi Grottazzolina, restando in corsa per i playoff. La squadra monzese ha dominato l’incontro, mentre l’attenzione si è concentrata anche sull’infortunio di Golzadeh, uscito in barella dopo un incidente in campo. La partita si è conclusa con un risultato chiaro, ma la preoccupazione per il giocatore rimane alta.

In Superlega maschile Monza mette virtualmente la parola fine alle speranze di Grottazzolina agganciare il treno salvezza (la retrocessione matematica ancora dipende dai risultati di Cisterna e Cuneo) con un 3-0 meritato e senza molti momenti di incertezza. Questi tre punti sono fondamentali per il Vero Volley, a quattro giornate dalla fine (tre per Monza), per restare agganciato all'ottavo posto che lo qualificherebbe per i playoff scudetto. La partita è stata abbastanza coerente nello svolgimento con Rohrs e Atanasov a trascinare il Vero Volley. Sfortunata anche Grottazzolina che ha vissuto momenti di paura all'inizio del secondo set: sul 5-4 per Monza l'opposto Golzadeh si è buttato in difesa di un pallone e il palleggiatore Falaschi ha tentato di saltarlo per andare a prendere il secondo tocco ma lo ha colpito molto forte col ginocchio sulla testa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

