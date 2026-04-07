Il Parlamento sudcoreano ha approvato un pacchetto di misure che prevede l’erogazione di denaro ai cittadini per coprire i costi del carburante, in risposta all’aumento dei prezzi del combustibile. Le misure mirano a sostenere sia le aziende che le famiglie alle prese con i rincari. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per l’impatto dell’inflazione sui bilanci delle famiglie e delle imprese.

Il Parlamento sudcoreano sta approvando una serie di misure per contrastare l’aumento generalizzato dei prezzi del combustibile sia per le aziende che per le famiglie. Vi sono timori che l’economia sudcoreana possa subire uno shock triplo, con tre fattori negativi che convergono: inflazione in crescita, tassi di interessi elevati e valuta nazionale che si indebolisce. Contanti ai cittadini. Le spese supplementari del bilancio ammonteranno in totale a 26,2 miliardi di won, equivalenti a circa 15 milioni di euro. Quasi sull’esempio della Nuova Zelanda, il piano di aiuti all’economia e alla popolazione prevede la distribuzione di una somma in contanti a ogni cittadino a seconda del reddito e della zona in cui vive. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - La Corea del Sud elargirà contanti ai cittadini per pagare il carburante

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