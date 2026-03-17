Corea del Sud | Hyundai punta ai missili Mach 5 entro il 2035
Hyundai Rotem, divisione dello stabilimento coreano Hyundai, ha annunciato l'obiettivo di produrre in grandi quantità missili ipersonici capaci di raggiungere Mach 5 entro il 2035. La società si concentra sulla realizzazione di questi armamenti avanzati, senza specificare dettagli tecnici o motivazioni strategiche. L’annuncio riguarda il piano di sviluppo e produzione di una nuova generazione di missili ipersonici.
Hyundai Rotem, braccio industriale del colosso sudcoreano, punta alla produzione di massa di missili ipersonici capaci di raggiungere Mach 5 entro il 2035. L’iniziativa vede la collaborazione con l’Agency for Defense Development per sviluppare sistemi che superino le sei mila chilometri orari. Questo progetto segna un cambio di passo nella corsa alle armi ad alta velocità, coinvolgendo ora anche nazioni oltre le grandi potenze tradizionali. La tecnologia richiesta impone di superare una barriera fisica precisa: cinque volte la velocità del suono. Si tratta di un obiettivo ambizioso che richiede investimenti massicci e coordinamento statale. La Corea del Sud si inserisce così in una competizione globale sempre più aperta a nuovi attori regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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