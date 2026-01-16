Udinese Inter torna Dimarco? Contro i bianconeri i numeri dell’esterno nerazzurro parlano chiaro | un dato sottolinea la sua importanza per il match!

Udinese-Inter rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre. L’assenza o il ritorno di Dimarco potrebbe incidere sull’andamento della partita. Analizzando i numeri dell’esterno nerazzurro, si evidenzia quanto la sua presenza possa influenzare il rendimento della squadra. In questo articolo, approfondiamo le statistiche e il ruolo di Dimarco in vista di questa sfida.

Inter News 24 Udinese Inter, torna Dimarco? Contro i bianconeri i numeri in carriera dell’esterno nerazzurro parlano chiaro sulla sua importanza. Dopo il turno di riposo totale di mercoledì sera, Federico Dimarco è pronto a riprendersi la fascia sinistra dell’Inter nella sfida di campionato contro l’ Udinese. Il laterale mancino nerazzurro, classe 1997, rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Cristian Chivu, grazie alla sua capacità di incidere sia in fase offensiva sia nella costruzione del gioco. Il rientro dal primo minuto arriva in un momento particolarmente significativo, anche alla luce dei precedenti statistici contro la formazione friulana. 🔗 Leggi su Internews24.com

