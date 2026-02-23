tifosi al settimo cielo tre punti di grande importanza stillitano ha dato la giusta carica

La vittoria della squadra ha portato entusiasmo tra i tifosi, dopo una prestazione intensa. La gioia deriva dal fatto che il risultato rafforza la posizione in classifica, grazie anche alla grinta dimostrata in campo. I sostenitori presenti a Cesena hanno sostenuto la squadra fino all'ultimo minuto, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. Il tecnico ha elogiato l’impegno dei giocatori e il supporto del pubblico, che si è fatto sentire forte e chiaro.

"Siamo strafelici della vittoria, sono tre punti che fanno morale, il giusto premio ai 250 tifosi presenti a Cesena che ci hanno creduto sempre. Non è da tutti sostenere questi colori in momenti così difficili. È arrivata una rimonta insperata ma cercata e voluta, una liberazione al 97' festeggiare tre punti d'oro". Le parole del tifoso storico Angelo Massa del Gruppo Bullone, presente al 'Manuzzi', fotografano perfettamente il pensiero generale della tifoseria aquilotta: "Non dimentichiamoci che, fino a ieri, abbiamo criticato giustamente dirigenti, tecnico e giocatori: non bastano questi tre punti per cancellare la rabbia e l'amarezza che stiamo patendo dall'inizio del campionato.

"Tre punti fondamentali". Stellone al settimo cieloStellone festeggia con entusiasmo la vittoria del suo team a Piancastagnaio.

Lazio-Napoli, Conte al settimo cielo ma ha un tarlo: “Sono seriamente preoccupato”Dopo la convincente vittoria dell’Inter contro il Napoli all’Olimpico, il tecnico Conte ha espresso soddisfazione ma anche preoccupazioni.

