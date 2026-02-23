Tifosi al settimo cielo Tre punti di grande importanza Stillitano ha dato la giusta carica

Da sport.quotidiano.net 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria della squadra ha portato entusiasmo tra i tifosi, dopo una prestazione intensa. La gioia deriva dal fatto che il risultato rafforza la posizione in classifica, grazie anche alla grinta dimostrata in campo. I sostenitori presenti a Cesena hanno sostenuto la squadra fino all'ultimo minuto, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. Il tecnico ha elogiato l’impegno dei giocatori e il supporto del pubblico, che si è fatto sentire forte e chiaro.
tifosi al settimo cielo tre punti di grande importanza stillitano ha dato la giusta carica
© Sport.quotidiano.net - Tifosi al settimo cielo. "Tre punti di grande importanza. Stillitano ha dato la giusta carica»

"Siamo strafelici della vittoria, sono tre punti che fanno morale, il giusto premio ai 250 tifosi presenti a Cesena che ci hanno creduto sempre. Non è da tutti sostenere questi colori in momenti così difficili. È arrivata una rimonta insperata ma cercata e voluta, una liberazione al 97’ festeggiare tre punti d’oro". Le parole del tifoso storico Angelo Massa del Gruppo Bullone, presente al ‘Manuzzi’, fotografano perfettamente il pensiero generale della tifoseria aquilotta: "Non dimentichiamoci che, fino a ieri, abbiamo criticato giustamente dirigenti, tecnico e giocatori: non bastano questi tre punti per cancellare la rabbia e l’amarezza che stiamo patendo dall’inizio del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"Tre punti fondamentali". Stellone al settimo cieloStellone festeggia con entusiasmo la vittoria del suo team a Piancastagnaio.

Lazio-Napoli, Conte al settimo cielo ma ha un tarlo: “Sono seriamente preoccupato”Dopo la convincente vittoria dell’Inter contro il Napoli all’Olimpico, il tecnico Conte ha espresso soddisfazione ma anche preoccupazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: O'Reilly al settimo cielo dopo aver rilanciato la corsa al titolo del Manchester City; Le lacrime d'oro di Lisa Vittozzi, regina del biathlon: Nonno Sergio, questa medaglia è per te; Olimpiadi, Italia nella leggenda: oro per Brignone e Vittozzi. Bronzo nella staffetta di fondo; Ligue 1, battuta d'arresto del Psg! Il Lens può approfittarne.