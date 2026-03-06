Key boom di presenze alla fiera dell’energia | visitatori in crescita del 10%

La fiera dell’energia, organizzata da Italian Exhibition Group, si è conclusa dopo tre giorni di esposizione, incontri e confronti. La manifestazione ha registrato un aumento del 10% di visitatori rispetto all’edizione precedente, attirando numerose aziende e professionisti del settore. La partecipazione è stata intensa, con un considerevole afflusso di pubblico che ha visitato gli stand e partecipato alle sessioni programmate.

Fa "il pieno" di presenze Key-The energy transition expo. La manifestazione di Italian exhibition group chiude i battenti, dopo tre giorni di "grande esposizione, incontri, confronti e interlocuzioni per tracciare la nuova direzione del futuro energetico globale", nel quartiere fieristico di Rimini. Registrando un aumento delle presenze del 10%, e quelle estere del 9%, con una folta schiera di investitori. E confermandosi uno degli eventi più importanti in Europa sull'energia, come affermato anche dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, presente in fiera per l'inaugurazione di mercoledì 4 marzo. Nei 24 padiglioni oltre 1.