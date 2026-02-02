Tanti appuntamenti nel mese di febbraio alla libreria La Casa sull’Albero di Arezzo

A febbraio alla libreria La Casa sull’Albero di Arezzo si susseguono eventi e incontri. La libreria ha già annunciato numerose iniziative per il mese, con autori e lettori pronti a incontrarsi e condividere passioni. Sono appuntamenti che attirano appassionati da tutta la città e non solo, pronti a scoprire nuove letture e approfondire temi vari.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – . «Proseguono le attività legate alla danza ed al movimento per il progetto Quello che ci muove, ideato dall' Istituto Comprensivo F. Severi in sinergia con Sosta Palmizi, il Comune di Arezzo, la Fondazione Guido d'Arezzo e la Libreria La Casa sull'Albero, con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell'ambito del programma Per Chi Crea. A febbraio ospiteremo una mostra speciale e due laboratori gratuiti per esplorare il nostro corpo, grazie alla voce di grandi artisti – dicono le titolari – E nel giorno di San Valentino letture speciali per grandi e piccoli per ricordare le tante sfaccettature del sentimento che muove il mondo».

