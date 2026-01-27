Paglieta ottiene 12mila euro per la biblioteca comunale e avvia il contest Caccia al libro

La biblioteca comunale di Paglieta riceve 12mila euro per il rilancio culturale. Con questo finanziamento, si avvia il contest “Caccia al libro”, volto a promuovere la partecipazione dei cittadini e a rinnovare gli spazi e le collezioni bibliografiche. Un’opportunità per rafforzare l’offerta culturale locale e coinvolgere la comunità in attività di lettura e scoperta.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.