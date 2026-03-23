Firenze, 23 marzo 2026 – Una Venere che non nasce, che non emerge dalle acque in uno slancio di eterna giovinezza, ma approda sul greto dell’Arno, sfinita, ferita, come se il tempo e lo sguardo distratto del presente avessero lasciato il loro segno anche su di lei. È da un’immagine inquieta e profondamente contemporanea che prende forma “La morte di Venere”, la mostra di Jannik Senium che sarà inaugurata venerdì alle 18 nella Sala Fontana del Circolo Canottieri Firenze, alla presenza dell’artista. L’esposizione, curata da Veronica Triolo e da Luna Gordon, resterà aperta al pubblico fino al 7 aprile prossimo. Senium, giovane pittore tedesco originario della Foresta Nera, affida a questa grande tela a olio una sorta di “continuazione della storia” della Nascita di Venere di Botticelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via l’esposizione “La morte di Venere” di Jannik Senium

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