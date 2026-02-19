Affitti brevi e lunghi chiarimenti ma le posizioni non trovano la giusta misura

Lo scontro tra il Comune di Bergamo e le associazioni di categoria nasce dalla decisione di limitare gli affitti turistici. Dopo il vertice del 12 febbraio, le parti non hanno ancora trovato un accordo soddisfacente. Le associazioni chiedono più flessibilità, mentre l’amministrazione insiste sulla necessità di regolamentare meglio il settore. La questione riguarda anche i proprietari di appartamenti e gli investitori, che si trovano a dover affrontare nuove restrizioni. La discussione continua senza una soluzione definitiva in vista.

Bergamo. Non è bastato il vertice convocato lo scorso 12 febbraio a Palazzo Frizzoni a rasserenare i rapporti tra il Comune e le associazioni di categoria dopo l'approvazione lo scorso novembre del nuovo Regolamento che pone un freno in città agli affitti brevi per scopo turistico. Seguendo le linee guida già dettate da altri grandi centri della penisola, la Giunta Carnevali ha deciso di introdurre una serie di norme per regolamentare gli affitti turistici non alberghieri: 12 articoli che mirano a garantire standard minimi di qualità, sicurezza e accessibilità per case vacanze, alloggi in locazione breve e foresterie.

Affitti brevi, chiarite le posizioni: “Posti auto anche nei silos”. Il tema dell’ascensore negli edifici storiciA Bergamo, i proprietari di immobili cercano spiegazioni sulle nuove regole sugli affitti brevi, perché le normative cambiano da novembre e aumentano le domande.

