Emilia Romagna imprenditori affitti brevi | Con nuova legge c' è il rischio fuga da locazioni medio-lunghe

In Emilia Romagna, la recente legge sugli affitti brevi sta generando preoccupazioni tra gli imprenditori del settore. Si teme che le nuove normative possano portare a una diminuzione delle locazioni a medio e lungo termine, con un possibile spostamento verso l’affitto temporaneo. Questo cambiamento potrebbe influire sulla stabilità del mercato immobiliare locale, creando un effetto paradossale che richiede attenzione e approfondimenti.

Il presidente di Property Managers Italia, Fagnoni: “Costringere a scegliere tra turismo e affitti per residenti produce l’effetto opposto a quello dichiarato” “Il rischio concreto anche in Emilia Romagna è un effetto paradosso con la fuga dalle locazioni medio-lunghe. È un’impostazione che potrebbe produrre un risultato controproducente sull’offerta abitativa”. “Per anni – spiega Fagnoni – molti proprietari hanno adottato un utilizzo misto e razionale degli immobili, alternando periodi di locazione a studenti o lavoratori a fasi di locazione turistica. Era un equilibrio che consentiva di mantenere le case nel circuito residenziale, riducendo al contempo i rischi tipici delle locazioni lunghe”.🔗 Leggi su Parmatoday.it

L’Emilia-Romagna ha una nuova legge sugli affitti breviL’Emilia-Romagna introduce una nuova legge sugli affitti brevi, approvata dall’Assemblea legislativa.

Affitti brevi, l’Emilia-Romagna ha una nuova legge: ecco cosa prevedeL’Emilia-Romagna introduce una nuova legge sugli affitti brevi, offrendo ai Comuni strumenti per regolamentare questa forma di locazione.

