Kompany rivendica il quarto di CL perso con l’Inter | Avevo 9 infortunati

Alla vigilia della partita di Champions League contro il Real Madrid, l’allenatore del Bayern Monaco ha commentato la sconfitta contro l’Inter in coppa, affermando di aver avuto nove giocatori infortunati al momento della partita. Ha anche rivendicato il quarto di finale perso, sottolineando le difficoltà affrontate dalla squadra in quel periodo. Kompany ha parlato di come gli infortuni abbiano influito sulla partita eliminatoria.

Alla vigilia del prestigioso scontro di Champions League contro il Real Madrid, l’allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha colto l’occasione per tornare a parlare del recente passato. In particolare, il tecnico belga ha voluto analizzare con estrema schiettezza l’eliminazione subita per mano dell’ Inter nella scorsa edizione del torneo, individuando una causa precisa per quel fallimento europeo. Kompany ha voluto sgomberare il campo dalle critiche tattiche, puntando il dito contro un’infermeria costantemente affollata che ha impedito ai bavaresi di esprimere il loro reale potenziale nel doppio confronto con i nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il mister ha ricordato con amarezza la profondità di quell’emergenza, sottolineando come la sorte sia stata tutt’altro che benevola. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Bayern Monaco, Kompany punzecchia l’Inter: «L’eliminazione dell’anno scorso? Avevamo 9 giocatori infortunati…»Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A?... Conferenza stampa Kompany pre Bayern Monaco Atalanta: «Con l’Inter hanno fatto vedere le loro qualità. Ecco chi è il favorito per giocare in porta»Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!».