Bayern Monaco Kompany punzecchia l’Inter | L’eliminazione dell’anno scorso? Avevamo 9 giocatori infortunati…

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha commentato l’eliminazione della squadra dalla Champions League della scorsa stagione, precisando che l’uscita avvenne in circostanze difficili a causa di nove infortuni tra i giocatori. Il tecnico ha quindi fatto riferimento a quell’episodio nel corso di un’intervista, senza aggiungere ulteriori dettagli o commenti sulle altre squadre coinvolte. La squadra tedesca si prepara ora ad affrontare la competizione europea con obiettivi diversi.

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Bayern Monaco, Kompany ridimensiona l’Inter: L’anno scorso ci hanno eliminato perché avevamo 9 infortunatiLe parole dell'allenatore dei bavaresi sull'eliminazione di un anno fa per meno dell'Inter di Inzaghi. calciomercato.com

Pronostico Friburgo-Bayern Monaco, dilemma Kane e distrazione Real: ansia KompanyFriburgo-Bayern Monaco è una partita di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it