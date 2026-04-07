‘Kìron per le imprese’ | nuova sfida per futuro del Gruppo Tecnocasa

Il Gruppo Tecnocasa ha annunciato la creazione di 'Kìron per le Imprese', una nuova società dedicata a supportare gli imprenditori nelle decisioni finanziarie. La decisione arriva dopo oltre trent’anni di attività nel settore creditizio, con l’obiettivo di offrire servizi specializzati alle aziende. La società si propone di affiancare le imprese in ambito di scelte finanziarie, rafforzando così la propria presenza nel mercato.

(Adnkronos) – Forte della trentennale esperienza nel campo creditizio, la società ha creato 'Kìron per le Imprese': una realtà specializzata per affiancare gli imprenditori nelle scelte finanziarie. È stato infatti sviluppato un nuovo servizio per rispondere in modo mirato alle esigenze delle imprese, segnando un passo avanti nell’offerta di soluzioni dedicate. “In un mercato in continua evoluzione, sempre più imprenditori richiedono strumenti finanziari performanti, operazioni strutturate e una consulenza specialistica in grado di sostenerli nelle decisioni strategiche – dichiara Oscar Cosentini, presidente Kìron Partner – Inoltre, la rete fisica delle banche continua a ridursi, con una forte eterogeneità territoriale e i comuni senza sportelli sono oramai oltre il 40% del totale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Auguri di Buona Pasqua dal Gruppo Tecnocasa Pontinia Marconi Da martedì 7 Aprile 2026 più carichi di sempre!!!!!!! Vi aspettiamo per realizzare i vostri sogni - facebook.com facebook