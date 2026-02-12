Tecnocasa | 200 nuove sedi in Italia e oltre 1200 assunzioni previste entro il 2026 focus su giovani e imprese

Tecnocasa annuncia un investimento importante: entro il 2026 aprirà 200 nuove sedi in tutta Italia e assumerà più di 1200 persone. L’azienda punta a rafforzare la sua presenza nel settore immobiliare e dei servizi finanziari, con un occhio di riguardo ai giovani e alle imprese. La strategia prevede un piano di espansione rapido e deciso, che mira a creare nuove opportunità di lavoro e a consolidare la rete sul territorio.

Tecnocasa Lancia una Scommessa sul Lavoro: 200 Nuove Sedi e 1200 Assunzioni in Italia. Tecnocasa punta a rafforzare la sua presenza nel mercato immobiliare e creditizio italiano con un piano di espansione senza precedenti: l’apertura di 200 nuove filiali e l’assunzione di oltre 1.200 persone nel corso del 2026. L’iniziativa, che mira a valorizzare i giovani e a offrire opportunità anche a chi è alla prima esperienza, si inserisce in un contesto di evoluzione del settore e di crescente domanda di servizi specializzati. Un Investimento nel Tessuto Economico Italiano. L’azienda, leader nel settore immobiliare, ha annunciato un piano di sviluppo che prevede un incremento significativo della propria rete di agenzie su tutto il territorio nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

La catena di agenzie immobiliari Tecnocasa annuncia l'apertura di circa 200 nuove sedi in tutta Italia entro il 2026.

