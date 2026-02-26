Kiron assume 250 consulenti di credito per la mediazione dei mutui Tecnocasa

Kiron sta assumendo 250 consulenti di credito per supportare la mediazione dei mutui. L’obiettivo è aumentare la presenza sul territorio e ampliare le reti di agenzie. La crescita prevista per il 2026 coinvolge anche opportunità di lavoro per giovani e professionisti. La società punta a rafforzare la sua posizione nel settore e a offrire nuovi servizi ai clienti.

Nel 2026 il Gruppo Tecnocasa e la sua società di mediazione creditizia Kìron Partner Spa si preparano a vivere un anno di forte crescita per quanto riguarda la presenza sul territorio, l'espansione delle reti di agenzie e le opportunità per giovani e professionisti. Un piano ambizioso, quello del colosso immobiliare, che riflette la fiducia dell'azienda nel mercato italiano e la sua volontà di consolidare un modello di sviluppo capillare e dinamico. Nuove sedi e nuove assunzioni Kìron Partner Spa nel 2025 ha raggiunto risultati notevoli. A partire dai suoi oltre 1.100 collaboratori il gruppo ha raggiunto più di 3 miliardi di euro di mutui intermediati, pari a circa il 5,50% delle erogazioni in Italia.