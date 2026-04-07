Un’attrice nota per i suoi ruoli sta considerando di partecipare a un nuovo drama in programma per settembre. La produzione, trasmessa da un canale televisivo, ha inviato un’offerta per il progetto intitolato Rediscovery of Love. La decisione finale sulla partecipazione deve ancora essere presa, mentre le riprese potrebbero iniziare nel prossimo mese. La protagonista è attualmente impegnata a valutare questa opportunità.

Kim So Yeon potrebbe tornare a recitare in un nuovo progetto per JTBC. L’attrice sta valutando l’offerta per il drama intitolato Rediscovery of Love. La notizia è emersa il 7 aprile. La J,WIDE COMPANY, società che rappresenta l’artista, ha confermato che la proposta viene esaminata con interesse. Il titolo della serie ha subito una modifica recente. In precedenza il progetto era noto come Rediscovery of Divorce, ma è stato rinominato Rediscovery of Love. Un ritorno strategico su JTBC. L’obiettivo per il debutto dello show è fissato per settembre. Al momento i rappresentanti di JTBC stanno definendo i dettagli relativi al calendario di trasmissione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kim So Yeon sfida nuovi ruoli: ecco il drama per settembre

Il decreto attuativo. Da settembre cambia tutto. Ecco i nuovi plessi gigantiIl dado è tratto, ma la scossa tellurica che attraversa il mondo della scuola versiliese è appena iniziata.

Al congresso del partito Kim prepara il dopo-Kim. Ecco perchéSarebbero circa cinquemila i delegati che stanno prendendo parte in queste ore al congresso del Partito dei Lavoratori nordcoreano, il più importante...