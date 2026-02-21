Al congresso del partito Kim prepara il dopo-Kim Ecco perché

Kim Jong Un guida il congresso del Partito dei Lavoratori, che riunisce circa cinquemila delegati in un momento cruciale. La riunione serve a pianificare il futuro del regime e a definire nuove strategie politiche, economiche e militari. Durante l’evento, si discutono anche modifiche alle linee ideologiche e alle alleanze internazionali. È il primo grande incontro dopo anni di tensioni e cambiamenti interni nel Paese. La decisione finale potrebbe influenzare la direzione del regime nei prossimi mesi.

Sarebbero circa cinquemila i delegati che stanno prendendo parte in queste ore al congresso del Partito dei Lavoratori nordcoreano, il più importante evento politico nella Corea del Nord di Kim Jong Un, durante il quale vengono definiti gli obiettivi politici del regime e vengono codificati i principali cambiamenti riguardanti l'ideologia, la politica estera, la pianificazione economica e la dottrina militare. Un'importanza di cui il leader è ben consapevole, al punto da voler sfruttare l'occasione per un annuncio di massima rilevanza per il futuro del regime da lui guidato. Secondo le agenzie di intelligence sudcoreane, infatti, il leader socialista si starebbe preparando a designare ufficialmente la figlia tredicenne Kim Ju Ae come suo successore ufficiale.