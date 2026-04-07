Keaton Dust Fest ospiti e musica per la tappa di primavera

Il Keaton Dust Fest torna questa primavera con una nuova tappa a Calimera. Si tratta di un festival itinerante che si concentra sulla musica inedita e poco conosciuta del territorio. L'evento, avviato nel 2024 con cadenza stagionale, coinvolge diverse band e propone esperienze sonore diverse. La manifestazione si svolge in diverse località, offrendo uno spazio per artisti emergenti e per la musica che si distingue dalla scena mainstream.

Appuntamento il 17 aprile al cinema Elio di Calimera per un appuntamento che prenderà il via alle 18 fino alle esibizioni di Loovenchantrex, Chromanoise, Locked in 210, Noise Off, Beta 36 e vinili di Dombox Il festival è diretto da Gioia Perrone insieme a una rete di amici e associazioni culturali tra Lecce, Calimera e Leverano che di volta in volta ospitano il progetto che punta all'incontro tra generazioni di musicisti e appassionati e apre spazi di espressione musicale, con un'attenzione particolare all'arte visiva e alle produzioni artigianali. Il mitico Buster Keaton, la sua figura poetica ed artistica, sempre in locandina e nel visual del festival fin dall’inizio, ne è lo spirito guida e la divinità laica tutelare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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