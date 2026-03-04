Lorenzo Barone bloccato in Amazzonia dai capi indigeni | salta la tappa fluviale del Project Dust

Lorenzo Barone, esploratore umbro, si trova bloccato in Amazzonia dai capi indigeni durante la discesa del Rio Jatapu in Brasile. La tappa fluviale del suo progetto, nota come Dust, è stata interrotta prima del previsto. Durante l’itinerario in solitaria, i leader locali hanno impedito a Barone di continuare la navigazione lungo il fiume. La sua avventura in Amazzonia si ferma così inaspettatamente.

L’avventura amazzonica di Lorenzo Barone si interrompe prima del previsto. Durante la discesa in solitaria del Rio Jatapu, in Brasile, l’esploratore umbro è stato fermato da un gruppo di capi indigeni che gli hanno impedito di proseguire lungo il fiume. Barone sta bene e ha già ripreso il viaggio in bicicletta verso la Bolivia, ma la tappa fluviale del Project Dust ha subito un brusco stop. Secondo quanto raccontato dallo stesso Barone sui social, mentre stava pagaiando su una canoa tradizionale è stato raggiunto da «un motoscafo con tre uomini» che lo hanno accompagnato nel villaggio di Soma, dove dopo vari contatti con altre comunità e autorità locali gli è stato comunicato: «Non si può continuare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

