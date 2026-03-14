Katia Follesa risate ed energia da tutto esaurito al teatro Fabbri

Al Teatro Diego Fabbri si sono registrati due spettacoli con il tutto esaurito, uno questa sera alle 21 e l’altro domani alle 17. La protagonista è stata Katia Follesa, che ha portato in scena lo spettacolo ‘No vabbè mi adoro’, inserito nel cartellone della stagione del comico. La sala ha visto una grande partecipazione di pubblico, attratto dalla presenza della comica.

Tutto esaurito al Teatro Diego Fabbri per l’arrivo di Katia Follesa, protagonista dello spettacolo ‘ No vabbè mi adoro ’, in scena questa sera alle 21 e domani alle 17 per il cartellone della stagione del comico (spettacolo fuori abbonamento). Questo nuovo lavoro segna il ritorno dell’artista brianzola a teatro con un progetto che, per la prima volta, la vede salire da sola sul palco. Attrice e comica tra i volti più popolari della televisione italiana, Follesa porta in scena con tutta la sua verve uno spettacolo costruito sul suo stile ironico e diretto, capace di osservare e descrivere la quotidianità con uno sguardo anche pungente. Il racconto dello show ‘No vabbè mi adoro’ attraversa relazioni, abitudini contemporanee e piccole manie del vivere di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Katia Follesa, risate ed energia da tutto esaurito al teatro Fabbri Articoli correlati 'No vabbè mi adoro', al Teatro Nuovo arriva lo spettacolo di Katia FollesaVenerdì 13 alle ore 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara,si volgerà lo spettacolo di Katia Follesa ‘No vabbè mi adoro’, per la prima volta da sola... Tutto esaurito al teatro Marrucino fra musica ed entusiasmo per il workshop “Musicalmente” con Pietro Morello [FOTO]Un teatro colmo in ogni ordine di posto, oltre 400 persone unite da un’unica voce: quella della musica come strumento di educazione, inclusione e... Approfondimenti e contenuti su Katia Follesa Temi più discussi: Katia Follesa, risate ed energia da tutto esaurito al teatro Fabbri; No, vabbè, mi adoro: Katia Follesa e la comicità dell'autostima; Teatro comunale Adria, Katia Follesa in scena venerdì con No vabbè mi adoro; ’Adorabile’ Katia al Verdi: Porto la mia vita in scena. Autentica come le donne. Katia Follesa, risate ed energia da tutto esaurito al teatro FabbriTutto esaurito al Teatro Diego Fabbri per l’arrivo di Katia Follesa, protagonista dello spettacolo ‘ No vabbè mi adoro ’, in scena questa sera alle 21 e domani alle 17 per il cartellone della stagione ... ilrestodelcarlino.it «Katia, ti amo!» Follesa esalta il pubblicoUno dei momenti più apprezzati dal pubblico è l’apparizione di Follesa in versione ‘Madre Natura’, esplicita parodia del programma cult Ciao Darwin. L’ingresso è costruito con ironica enfasi e viene ... laprovinciacr.it E' un finale di rassegna tutto al femminile quello della rassegna Arte dei Comici Teatro Cagnoni dodicesima edizione. Il 26 marzo spettacolo AnnaGaia Marchioro in "Fulminata" e doppia data di @Katia Follesa il 23 e 24 maggio con lo spettacolo "No Vabbé mi - facebook.com facebook #Cremona «No, vabbè, mi adoro»: Katia Follesa e la comicità dell'autostima x.com