Kataeb hezbollah | Rilasciamo la giornalista Shirley Kittleson a condizione che lasci subito paese

Le autorità hanno annunciato il rilascio di una giornalista americana condizionata alla partenza immediata dal paese. La decisione è stata comunicata dalle forze di sicurezza, che hanno precisato che l’imputata verrà rilasciata solo se lascerà subito il territorio nazionale. La giornalista era stata trattenuta in custodia da alcuni giorni, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione o sulle motivazioni dell’arresto.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Riconoscendo le posizioni nazionali del primo ministro uscente, abbiamo deciso di rilasciare l'imputata americana Shelly Kittleson, a condizione che lasci immediatamente il Paese". Lo ha dichiarato in un breve comunicato Abu Mujahid al-Assaf, un funzionario della sicurezza di Kataeb Hezbollah, annunciando la liberazione della giornalista rapita una settimana fa a Baghdad. La Casa Bianca nega di aver preso in considerazione l'uso di armi nucleari contro l'Iran, poco dopo che Donald Trump ha annunciato che "un'intera civiltà morirà stanotte" se il suo ultimatum non verrà rispettato. 🔗 Leggi su Today.it Tonali Juve: c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione. Tutte le newsdi Redazione JuventusNews24Tonali Juve: c’è una possibilità che il centrocampista azzurro lasci il Newcastle. Leggi anche: Iraq, rapita a Baghdad la giornalista americana Shelly Kittleson Iraq, Kataeb Hezbollah annuncia: Rilasceremo la giornalista Shelly Kittleson(Adnkronos) – Kataeb Hezbollah, milizia filoiraniana integrata nell’esercito iracheno, ha annunciato che rilascerà la giornalista americana Shelly Kittleson, rapita il 31 marzo scorso a Baghadad, nei ... vicenzareport.it Iraq, Kataeb Hezbollah: Rilasceremo la giornalista Shelly KittlesonKataeb Hezbollah, milizia filoiraniana integrata nell'esercito iracheno, ha annunciato che rilascerà la giornalista americana Shelly Kittleson, rapita il 31 marzo scorso a Baghadad, nei pressi ... tg24.sky.it