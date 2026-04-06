Kanye West a Londra | tra odio e musica il caos al Wireless Festival

Kanye West, noto anche come Ye, è stato oggetto di discussioni nel Regno Unito in occasione della sua prevista partecipazione al Wireless Festival di Londra, programmato per luglio. La sua presenza al festival ha sollevato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli organizzatori. Durante il suo intervento, sono stati segnalati momenti di tensione e disordini tra i presenti, creando scompiglio nei giorni dell’evento.

Kanye West, l’artista di 48 anni noto come Ye, è al centro di un acceso dibattito nel Regno Unito per la sua prevista partecipazione al Wireless Festival di Londra durante il mese di luglio. L’annuncio di una serie di concerti nella capitale britannica ha generato una reazione immediata e negativa, portando diversi sponsor a interrompere i propri legami con l’evento. La decisione di coinvolgere il rapper è stata aspramente criticata a causa di dichiarazioni razziste e antisemite rilasciate dal cantante negli ultimi anni. Il fronte contro l’apologia dell’odio. Keir Starmer ha espresso una profonda preoccupazione per l’ingaggio di Ye, sottolineando come sia inaccettabile che un artista che ha fatto apologia del nazismo e pronunciato frasi antisemite possa esibirsi su un palco pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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