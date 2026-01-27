Le invettive antisemite le dichiarazioni pro Hitler e l’adozione della svastica? Non sono un nazista Amo gli ebrei Ho un disturbo bipolare | le scuse di Kanye West

Da ilfattoquotidiano.it 27 gen 2026

Le recenti dichiarazioni di Kanye West hanno sollevato molte discussioni, evidenziando come il disturbo bipolare possa influenzare comportamenti e parole. È importante comprendere che tali affermazioni non riflettono necessariamente le convinzioni personali, ma possono essere il risultato di problematiche di salute mentale. Un'analisi equilibrata aiuta a contestualizzare queste dichiarazioni, promuovendo una maggiore consapevolezza e rispetto.

Le invettive antisemite, le dichiarazioni pro Hitler e l’adozione della svastica sono solo il frutto di un disturbo bipolare. Lo giura Kanye West che ha tenuto a specificare, con un messaggio condiviso sul Wall Street Journal, ieri lunedì 27 gennaio, di aver “ perso il contatto con la realtà. Mi pento e sono profondamente mortificato per le mie azioni in quei momenti e mi impegno a rendermi responsabile, a ricevere cure e a cambiare in modo significativo. Questo, però, non giustifica ciò che ho fatto. Non sono un nazista o un antisemita. Amo il popolo ebraico”. Il rapper e produttore statunitense riconosce le proprie responsabilità e racconta di aver intrapreso un percorso di cura per il disturbo bipolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

