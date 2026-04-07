Kanye West, artista noto per il suo talento e le controversie, è stato bandito nel Regno Unito. Nel frattempo, in Italia, il suo nome ha attirato un pubblico di circa 68.000 persone che hanno acquistato i biglietti per i suoi concerti. La sua presenza sui palchi italiani continua a registrare numeri significativi, mentre nel Regno Unito non può esibirsi.

“ Nobody loves Kanye like Kanye loves Kanye ”. Nessuno ama Kanye come Kanye ama Kanye. È una frase che negli anni è diventata quasi una chiave di lettura, più che una provocazione: un modo per capire come funziona davvero Ye, nel bene e nel male, tra costruzione del mito e continua riscrittura di sé. Ridurre Kanye West a una polemica è sempre un errore di prospettiva. Perché prima — e forse più di tutto — Kanye West è una delle figure più influenti del pop contemporaneo, uno di quegli artisti che non si limitano a stare dentro il sistema, ma lo piegano, lo riscrivono, lo forzano a cambiare forma. Produttore, rapper, imprenditore, provocatore seriale: Ye ha attraversato più di vent’anni di cultura globale lasciando tracce ovunque. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Kanye West, genio e caos: vietato in UK ma in Italia è già un fenomeno da 68.000 biglietti venduti

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