Nel Regno Unito si intensificano le richieste di cancellazione per i tre concerti di Kanye West previsti in Inghilterra. La questione riguarda la sua partecipazione al Wireless Festival di luglio, a causa delle dichiarazioni antisemite fatte in passato. Le pressioni politiche e sociali aumentano, generando incertezza sulla presenza del rapper durante gli eventi musicali. La situazione si inserisce in un clima di confronto pubblico e richieste di sanzioni.

Crescono le pressioni politiche e sociali nel Regno Unito per cancellare la partecipazione di Kanye West al Wireless Festival, in programma a luglio, a causa delle sue precedenti dichiarazioni antisemite. Il rapper statunitense, che ora si fa chiamare Ye, è atteso come headliner nelle tre serate dell'evento, previsto dal 10 al 12 luglio a Finsbury Park, un grande parco situato nel nord di Londra, con un’affluenza stimata di circa 50.000 persone al giorno. Tuttavia, il caso sta assumendo una dimensione politica nazionale, sottolinea la Bbc. Il primo ministro Keir Starmer ha definito la partecipazione dell’artista «profondamente preoccupante », mentre esponenti del Partito Conservatore hanno chiesto al governo di negargli il visto d’ingresso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kanye West contro Israele: a rischio i tre concerti inglesi

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Si parla di: Kanye West, la protesta in Uk: No al concerto a Londra. E il caso diventa politico; Polemiche sulla partecipazione di Kanye West ad un festival londinese.