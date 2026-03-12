Kanye West | 140.000 dollari per l’operaio umiliato

L’Alta Corte di Los Angeles ha emesso una condanna storica mercoledì 11 marzo, imponendo a Kanye West e alla sua compagna Bianca Censori di pagare 140.000 dollari. La decisione si riferisce a un episodio in cui un operaio è stato umiliato durante un episodio giudicato come abuso di potere da parte dei due. La sentenza rappresenta un momento significativo nel panorama legale riguardante le celebrità e i comportamenti pubblici.

La condanna che ridefinisce i limiti del potere celebrità. L’Alta Corte di Los Angeles ha emesso un verdetto storico mercoledì 11 marzo, condannando Kanye West e la sua compagna Bianca Censori al pagamento di 140.000 dollari a favore dell’operaio Tony Saxon. La sentenza interviene su una disputa nata dalla ristrutturazione della lussuosa villa di Malibu, dove il lavoratore aveva denunciato condizioni di detenzione forzata e umiliazioni personali subite durante i sei mesi di lavori iniziati nel 2021. Mentre il costruttore chiedeva inizialmente un risarcimento di 1,7 milioni di dollari per danni fisici e morali, il tribunale ha fissato una cifra inferiore ma comunque significativa, riconoscendo parzialmente le sofferenze riportate dal testimone principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

