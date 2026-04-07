Kane da urlo 49 gol in stagione! L’uragano del Bayern Monaco si abbatte anche contro il Real Madrid

Kane ha segnato il suo 49° gol in questa stagione, grazie alla rete messa a segno durante la partita tra Bayern Monaco e Real Madrid. La partita si è svolta allo stadio Santiago Bernabeu, dove il Bayern ha ottenuto una vittoria significativa. L’inglese ha contribuito con un suo gol alla serata europea del club tedesco, che ha portato a una notte memorabile in campo internazionale.

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