Kane da urlo 49 gol in stagione! L’uragano del Bayern Monaco si abbatte anche contro il Real Madrid
Kane ha segnato il suo 49° gol in questa stagione, grazie alla rete messa a segno durante la partita tra Bayern Monaco e Real Madrid. La partita si è svolta allo stadio Santiago Bernabeu, dove il Bayern ha ottenuto una vittoria significativa. L’inglese ha contribuito con un suo gol alla serata europea del club tedesco, che ha portato a una notte memorabile in campo internazionale.
Calciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio al doppio addio in estate: anche Ugarte ha le valigie in mano! Bastoni Barcellona, le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A? Un club a sorpresa sulle tracce dell’olandese ma non solo. C’è la ‘minaccia’ di due big di questo campionato, ecco l’indiscrezione Simeone in memoria di Lucescu: «Ho un grande ricordo di lui come persona e come allenatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Luis Diaz, stagione clamorosa al Bayern Monaco! In gol anche contro il Real Madrid, i numeri di un’annata (la prima in Baviera) pazzescaCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio...
Pronostico Real Madrid-Bayern Monaco: l’uragano bavarese contro la mistica BlancosReal Madrid-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche,...
Si parla di: Harry Kane - statistiche, carriera e valore di mercato.
Spezia - Lazio, Immobile come Kane: i numeri sono da urlo!È finito il primo tempo di Spezia - Lazio al Picco, i biancocelesti sono momentaneamente in vantaggio grazie alla rete di Immobile. Il capitano biancoceleste è stato infallibile dal dischetto e con la ... lalaziosiamonoi.it
Klassiker da urlo! La spunta il Bayern Monaco per 2-3: solito Kane, che fa doppiettaChi ha deciso di occupare il suo sabato guardando il Klassiker tra Dortmund e Bayern Monaco, di certo non è rimasto deluso. Una partita ricca di gol, spettacolo e capovolgimenti di fronte, che alla ... tuttomercatoweb.com