Juventus | Vlahovic di nuovo out per 3 settimane

Dopo la partita contro il Genoa, la Juventus ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni di alcuni giocatori. Vlahovic, che si era infortunato durante la gara, resterà fuori dal campo per circa tre settimane. Perin, invece, è stato sottoposto a controlli che hanno evidenziato un miglioramento, portando un po’ di sollievo nello staff medico. La squadra si prepara ora a gestire le assenze e a pianificare le prossime partite.

Tegola Vlahovic e sospiro di sollievo Perin: il bollettino ufficiale del J Medical. La Juventus deve fare i conti con notizie contrastanti che arrivano direttamente dal proprio centro medico, all’indomani della sfida contro il Genoa. Gli esami strumentali effettuati nella mattinata di oggi hanno chiarito l’entità dei problemi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic di nuovo out per 3 settimane Vlahovic Juventus: nuovo tentativo per il rinnovo nelle prossime settimane, ma attenzione alle mosse di questo club. Le novitàdi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus, in arrivo un nuovo tentativo per il rinnovo del contratto dalla società bianconera nelle prossime... Juventus: Vlahovic, nuovo stopLa Juventus ha conquistato tre punti fondamentali battendo il Genoa per 2-0 nell’anticipo di Pasquetta, grazie alle reti di Bremer e McKennie nel... JUVE-VLAHOVIC: GLI SCENARI Temi più discussi: Stipendio, premio alla firma e commissioni: il punto sul rinnovo di Vlahovic con la Juve; Vlahovic, Milik e Boga: la strana coppia e la scelta di Spalletti per Juve-Genoa; Vlahovic, che voglia di Juve: tutti gli aggiornamenti sul rinnovo; Juventus | Vlahovic si ferma ancora: stop di tre settimane, Perin ok. Il nuovo infortunio di Vlahovic avrà un peso nella trattativa per il rinnovo con la Juventus?Un altro infortunio. Una lesione muscolare che sebbene sia di basso grado terrà fuori dai giochi Dusan Vlahovic per qualche altra settimana. Rimandando. tuttomercatoweb.com Rinnovo Vlahovic, cosa cambia dopo il nuovo infortunio?Rinnovo Vlahovic - Nuovo stop per infortunio accusato da Vlahovic: cosa può cambiare ora per il suo rinnovo con la Juventus? fantamaster.it Le parole di #Spalletti post match Corsa Champions Vlahovic out per un mesetto Qui dalle 18: - facebook.com facebook [BOLLETTINO MEDICO] Le condizioni di #Vlahovic, #Perin e #Adzic. x.com