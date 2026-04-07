Juventus | Vlahovic nuovo stop

Nell’anticipo di Pasquetta, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Genoa, grazie ai gol di Bremer e McKennie nel primo tempo. La squadra ha conquistato tre punti importanti in classifica. Tuttavia, la formazione ha dovuto fare i conti con un nuovo infortunio di Vlahovic, che ha fermato nuovamente l’attaccante. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti tra le due squadre.

La Juventus ha conquistato tre punti fondamentali battendo il Genoa per 2-0 nell’anticipo di Pasquetta, grazie alle reti di Bremer e McKennie nel primo tempo. Una vittoria che ha riportato i bianconeri a un solo punto dal quarto posto, ma la serata all’Allianz Stadium è stata guastata da un nuovo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic, nuovo stop Infortunio Vlahovic, quali partite salterà l’attaccante della Juventus dopo lo stop contro il Genoadi Angelo CiarlettaInfortunio Vlahovic, quali partite salterà l’attaccante bianconero dopo il problema fisico accusato contro il Genoa ieri... GENOA-JUVENTUS 0-1 | IN EVIDENZA | Vlahovic di nuovo a segno! | Serie A 2025/26Il serbo ha segnato il suo secondo gol stagionale dopo aver segnato nella prima partita regalando i tre punti alla Juventus Serie A 202526. YILDIZ JUVENTUS RINNOVO VICINO | VLAHOVIC È TORNATO AD ALLENARSI #shorts Temi più discussi: Juve, Vlahovic si ferma ancora: infortunio nel riscaldamento per Dusan, ma il rinnovo si avvicina; Juve, Vlahovic dentro... anzi no! Problema muscolare e niente cambio; Vlahovic gioca titolare Juventus-Genoa? Le ultime sulle scelte di Spalletti per la gara dei bianconeri a Pasquetta; Moretto: Vlahovic, no intesa con la Juve: offerto a club italiani! Per il colpo a 0…. Lesione al soleo, la Juve perde Vlahovic per tre settimane(ANSA) - TORINO, 07 APR - Non c'è pace per Dusan Vlahovic, l'attaccante della Juventus sarà costretto a un nuovo stop. 'Gli esami hanno ... sport.tiscali.it FLASH | Juventus-Genoa, problemi nel riscaldamento per Vlahovic: cos’è successoLa speranza è che si sia trattato di uno stop precauzionale e nulla di più. Dalle prime immagini è però filtrato pessimismo: Vlahovic è rientrato subito negli spogliatoi e gli e successivamente stata ... fantamaster.it Si è divorato il 3-0 e poteva fare doppietta.. Ma WESTON resta comunque l’MVP della giornata! Ci serve davvero un attaccante quando abbiamo già lui #juventus #juvegenoa #mckennie #vincereèlunicacosacheconta #forzajuve - facebook.com facebook UFFICIALE l’esito degli esami in casa #Juventus Per #Vlahovic lesione di basso grado del soleo. Dovrà rimanere ai box per circa tre settimane Nessuna lesione per #Perin, che verrà monitorato quotidianamente NOTIZIA COMPLETA NEL PRIMO x.com