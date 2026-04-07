Juventus per l’attacco si continua a seguire Darwin Nuñez

Le trattative di mercato della Juventus si concentrano sull’attacco, con Darwin Nuñez tra i nomi segnalati. La società sta valutando diverse opzioni, tra cui alcuni giocatori a parametro zero, e ha effettuato sondaggi esplorativi per alcuni profili. La strategia riguarda principalmente rinforzi per la prossima stagione, con attenzione a diversi attaccanti nel panorama internazionale.

Le manovre di mercato della Juventus per la prossima stagione entrano nel vivo. Ecco i principali nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera, tra sondaggi esplorativi e obiettivi a parametro zero: Per l’attacco si segue Darwin Nuñez. La Juventus sta valutando l’opportunità di riportare in Europa 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, per l’attacco si continua a seguire Darwin Nuñez Calciomercato Juve, Darwin Nunez è l’ultima idea per l’attacco: partiti i primi sondaggi!Calciomercato Juve, Darwin Nunez è l’ultima idea per l’attacco: partiti i primi sondaggi! Mercato Inter, Bastoni nel mirino del Barça! I nerazzurri... Darwin Nunez alla Juventus? L’agente avvistato alla Continassa: il possibile scenarioDarwin Nunez alla Juventus? L’agente avvistato alla Continassa: il possibile scenario Rudiger alla Juventus solo senza Bremer: può esserne il... Temi più discussi: 3 motivi per cui Lewandowski può essere il rinforzo giusto per l'attacco della Juventus; Due Juve per la Champions: Spalletti può ora contare su una rosa extralarge; Kolo Muani-Vlahovic, Spalletti ha scelto il nuovo attacco Juve con o senza Champions: come stanno le cose; Juventus, Vlahovic tentenna ancora e spunta il nemico Lukaku: Comolli pronto a sacrificare anche Bremer. Juventus, si complica Vlahovic: nuovo bomber per SpallettiLa Juventus prosegue la ricerca di un bomber e con Vlahovic complicato la scelta potrebbe cadere su un profilo diverso ... calciomercatonews.com Juventus, contatti per Nunez: l’agente alla ContinassaLa Juventus pensa a Darwin Nunez per l’attacco. L’agente alla Continassa: i bianconeri studiano la formula per riportarlo in Europa. europacalcio.it Sondaggio per Darwin #Nunez La #Juventus vuole provarci - facebook.com facebook Genoa, la Juventus resta un tabù. De Rossi: “Troppo timidi in avvio” x.com